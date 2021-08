Sviluppo del porto, i sindacati chiedono concretezza: «Risorse arrivano, basta guerriglia politica»

«Le risorse stanno arrivando, che vengano trasformate in fatti e quindi in opere». E' l'appello che i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato alle istituzioni per accelerare lo sviluppo del porto

«Le risorse stanno arrivando, che vengano trasformate in fatti e quindi in opere». E' l'appello che i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato alle istituzioni e al commissario dell'Authority Giovanni Pettorino per il potenziamento infrastrutturale e logistico del porto di Ancona. «Oggi vengono anticipati importanti incrementi di risorse, che andranno misurati alla prova della concretezza- dicono i sindacati in una nota unitaria- 62 milioni sono risorse importanti anche se, percentualmente, il porto di Ancona rappresenta una quota di attività ben più alta all’interno dell’Autorità di sistema portuale». I dati, diffusi in una conferenza stampa da Marco Bastianelli (Cgil Ancona), Alessandro Mancinelli (Cisl Ancona) e Giorgio Andreani (Uil Ancona) parlano chiaro: 6.500 persone entrano ogni anno nello scalo per lavoro. In ripresa i traffici, con un +24% di merci movimentate rispetto al 2020 e in linea con il 2019.

Le richieste

«In questi mesi si è perso tempo in una guerriglia politica che ha perso di vista, fin dall’inizio, gli interessi del porto- attaccano i sindacati- dalla Regione attendiamo un atteggiamento costruttivo». Le richieste delle sigle vanno dalla realizzazione dell'"ultimo miglio" al raddoppio della SS16, ma anche il completamento della banchina 27 e la salvaguardia dell'investimento (90 milioni) per l'ampliamento di Fincantieri. «Un’altra questione in ritardo- dicono i sindacati- è quella del potenziamento della ferrovia Adriatica, mentre sul fronte viario occorre comprendere che Ancona si colloca nella maniera migliore sulla direttrice Balcani-Spagna. Da qui, la centralità di una strategia che consenta il più veloce collegamento da e per Civitavecchia».