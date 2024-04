Un Porto cardioprotetto (e quindi più sicuro): al via la raccolta fondi per installare 11 defibrillatori

ANCONA- Al via la raccolta fondi per un “Porto di Ancona cardioprotetto”, organizzata dall’associazione Unbeatables Onlus. L’obiettivo è quello di raggiungere 30mila euro per installare 11 totem con defibrillatori ad uso pubblico per la salvaguardia dei lavoratori del porto, dei cittadini e dei turisti. Per donare, finora sono stati raccolti 3mila euro, e scopire l'iniziativa basta andare sulla pagina: unbeatables.it/una-scossa-al-cuore-porto-ancona-cardioprotetto. Il crowdfunding prende spunto dal progetto “Una Scossa al Cuore”, patrocinato dal Comune di Ancona, che tra il 2022 e il 2023 ha portato al posizionamento di 12 totem in vari punti strategici della città. Questa volta l’Associazione si è rivolta all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con la quale sono state individuate 11 postazioni dove collocare i defibrillatori. «Il confronto con l’Autorità Portuale è costante in quanto, per istallare i totem nelle zone concordate, servono dei permessi- spiega Simone Ambrosi, presidente Unbeatables Onlus-. Tutte le aree ricadono su concessioni demaniali: quelle dell'Autorità Portuale sono a beneficio turistico, quindi banchine delle navi da crociera e spazi comuni per i cittadini; altre aree di concessione demaniale coincidono invece con le attività imprenditoriali e sono di esclusivo accesso agli operatori del porto, come gli Ormeggiatori, i Portuali e la Morandi, con i quali ci stiamo interfacciando per poter installare, appunto, i totem nelle loro concessioni. Questo perché, ad esempio, per andare alla lanterna rossa si passa nella concessione degli Ormeggiatori».

Tra le zone individuate la banchina del Molo Santa Maria, la banchina Nazario Sauro, la banchina del Terminal Crociere, il mercaro ittico ecc... «Gli operatori del porto hanno sposato il progetto e sentito l’esigenza di proteggere sia i turisti sia i loro lavoratori» sottolinea Simone Ambrosi. L’utilità della presenza di un defibrillatore è quanto mai attuale e può davvero fare la differenza per salvare una vita. Ieri, infatti, un uomo è stato colto da un malore mentre passeggiava con la moglie nello scalo dorico. Caduto a terra, ha battuto il volto ed è andato in arresto cardiaco. Soccorso, per rianimarlo sono stati necessari 40 minuti di massaggio cardiaco. «Dopo quanto successo ieri ho scritto una mail all’Autorità Portuale. È necessario avviare il progetto il prima possibile e velocizzare le tempistiche burocratiche» dichiara Ambrosi, che ha ricordato anche il salvataggio, il mese scorso, di un uomo in una struttura ricettiva della baia grazie al defibrillatore installato nella piazzetta di Portonovo.