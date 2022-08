Si alza il sipario sul nuovo porto: i traghetti trasferiti nelle banchine ex silos

ANCONA- Si alza il sipario sul nuovo porto di Ancona. Spostamento dei traghetti ma anche potenziamento di Fincantieri con lo scalo dorico destinato ad assumere un’importanza sempre più centrale nel panorama nazionale e non solo. Il Piano operativo 2022-2024 è stato approvato martedì scorso dall’Autorità di sistema del mare Adriatico centrale con tanto di contributi, previsioni e road map delle operazioni da sostenere.

Dei 157milioni, quaranta sono quelli destinati al potenziamento di Fincantieri tanto da essere definito l’investimento singolo più sostanzioso. Elementi che invoglieranno ancor di più ad investire nel capoluogo puntando sull’eccellenza cantieristica cittadina. Grande importanza è riservata anche al capitolo sulla pavimentazione delle banchine 19, 20 e 21, un'operazione alla quale vengono destinati parte degli oltre 20 milioni riservati al potenziamento delle infrastrutture esistenti, è specificato che le attività che lì insisteranno saranno coerenti con le necessità per far fronte alle nuove esigenze dei traghetti. In quella zona, infatti, dovrebbero essere spostati quelli che ora attraccano tra i moli 8 e 16.