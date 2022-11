Grandi navi da crociera, nuova banchina al porto antico: 130 attracchi all'anno. Rubini: «Costi sociali troppo alti»

????? ???????? ?? ????? ?????? ??? ?’???????? ????? ?????? ???? ?? ????????, le caratteristiche del porgetto e i dubbi sollevti da Francesco Rubini, consigliere comunale e portavoce di Altra Idea di Città.

Il progetto

Il consigliere comunale ha spiegato in un post Facebook le caratteristiche del progetto passato in consiglio comunale. Arriveranno navi da ??? ????? di lunghezza ed oltre ?? ?? ???????, la nuova banchina sarà data in ??????????? ?? ??????? ??? ?? ???? con un canone annuo da versare all’autorità portuale di 800 mila euro, sono previsti ??? ????????? ????? (1 ogni 3 giorni di media), ??? ???? ???????. Verranno costruiti (se confermati) due ????? ????????? a raso dentro la nuova banchina, un parcheggio a 2/3 piani dentro l’area Fincantieri (entrambi ad ??? ????????? ??? ??????????) e una nuova strada di fianco alle mura antiche e all’arco di Traiano per permettere di servire le grandi navi senza soluzione di continuità (auto , pullman, taxi, furgoni per il rifornimento). «E' previsto un ????????? ??? ????? ?? ???????? nell’area portuale durante le ore di punta (da 1600 a 3000) ??? ???? ??????? ??????? ?? ??? ? nelle aree circostanti- spiega Rubini- ci saranno ?????????? costanti per tutto il periodo di navigazione in entrata e in uscita dal porto (? ??? ??????????? ??? ???? ????????); dei ???? ????? ?? ?????? paventati ???? ?? saranno ???????????? ????????????? ???’???? ????????, gli altri, ammesso che saranno così tanti, ricadranno su tutte le Marche o addirittura su tutto il centro Italia. Sono stimati ??,? ??????? ?? ????? ??????? ?????, 118 mila euro ogni attracco, tutti a danno della sola città di Ancona (si stima che il maggior inquinamento avrà un raggio di ricaduta di 20 km). Vi sono gravi ???????? ??? ?? ?????????? ???????????? immerso nello specchio d’acqua interessato che potrebbe distruggersi ad esito dei lavori; ci saranno ???????? ??????? ?????????? per tutta l’area portuale».

I dubbi del Movimento

«Siamo sicuri che il porto antico, a due passi dal centro storico, sia il posto giusto per un progetto di tali dimensioni? Che ne sarà della camminata pedonale e delle sue bellezze storico architettoniche? Che fine ha fatto il famoso slogan “????????? ?? ????? ??? ????????????? ???? ??????”?

Siamo sicuri che ??????, già martoriata da traffico e smog, incapace anche solo di misurare la presenza di polveri sottili in città, ????? ?????????? ????????? ?????????????- continua Rubini- come sarà sopportabile un nuovo afflusso di mezzi senza un collegamento alla grande viabilità (che fine ha fatto l’uscita Nord?), con via Mattei già in difficoltà , senza collegamenti ferroviari, con un aeroporto a pezzi e con la stazione marittima chiusa? Quanto di questo ???????? soffocherà ancora il quartiere di Torrette? Sarà possibile ????????? ??? ??????????? ?? ?????? ???? ? ????????? ?????????? ?? ??????????? senza ostacoli per entrambi considerando anche che il cantiere chiede da anni l’allargamento?». E poi: «Siamo sicuri che tutto questo sia ??????????? ??? ??? ???????? ???-??????????? della città, con la tutela della salute pubblica, degli interessi collettivi della cittadinanza?

Siamo sicuri che questa sia l’????? ????? ?? ??????? ?????????? Siamo sicuri che il ??????? ????? ???????? sia ???? ?????? ?? ???????? ????????? ?? ???????????? ????????? piuttosto che difendere l’integrità paesaggistica, storica e sociale di una città? ?? ???????????, ?’?? ?? ???????? ???????????, ?????? ?? ?????????? ??? ???????? ??????????? ??? ?’???????? ?? ?????? ???? ????? ???????? ?’????? ????? ?? ???? ??? ???’??????? ????? ???? ???????, ??????? ??? ?????? ???????, ?? ?? ????? ????????????????? ???? ???????, ????? ?????? ????????????. ??????? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ???????????????».