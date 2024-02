Dalla Mole al Porto Antico: si muove la macchina degli eventi estivi, con una nuova location

ANCONA – Dalla Mole al Porto Antico, nel segno degli eventi. L’amministrazione comunale è pronta a spalancare le porte all’estate degli appuntamenti musicali e non, i quali saranno dislocati in cartellone nei mesi di luglio ed agosto. La zona prescelta per l’allestimento della location è la banchina 1, nella zona della Fontana dei 2 soli, dove dovrebbero trovare accoglienza non solo i Festival precedentemente ospitati alla Mole (si attende in questo senso la presentazione delle manifestazioni di interesse, per cui ci sono ancora circa tre settimane circa di tempo prima della scadenza), ma anche un paio di concerti per cui si prevede massiccia affluenza di pubblico. In questa direzione si sta muovendo il Comune, con le lancette del tempo che continuano a scorrere visto che i grandi nomi della musica italiana stanno già riempendo l’agenda dei “live” dislocati nella bella stagione, aspetto questo che richiederà stringere i tempi per assicurarsi qualche big del panorama nazionale.

Per il varo del...trasloco, determinante sarà il dialogo tra l’amministrazione dorica e l’Autorità Portuale, che nelle parole di Vincenzo Garofolo, Presidente dell’Authority del Mare Adriatico Centrale, ha già offerto disponibilità previa opportuna valutazione degli aspetti tecnici. Si parla infatti di otto settimane dense di arrivi e partenze delle navi da e per diverse località del Mediterraneo, per cui sarà necessario interfacciare orari e logistica per evitare situazioni caotiche tra ingressi e deflussi, e garantire la sicurezza. Il confronto è già aperto, così come sarebbe già stata inoltrata l’istanza comunale con la richiesta di presentare un cartellone che contempla alcuni appuntamenti estivi. E le luci del porto potrebbero pertanto, la prossima estate, illuminare anche gli eventi clou della bella stagione dorica.