L'architetto Carlo Brunelli sull'hub al molo Clementino: «Ancona è un porto. O affermerà se stessa o per lei decideranno gli altri»

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri il Comitato Porto-Città ha tenuto un incontro al Teatrino di San Cosma dal titolo: ‘Porto Città 2 Stati 2 Popoli’. Un modo per sensibilizzare la città e le istituzioni su temi a loro più cari, come il no assoluto alla costruzione di un hub crocieristico al molo Clementino e come tutta l’area del Mandracchio debba essere considerata di ‘rispetto’

A iniziare gli interventi Patrizia Santoncini, in rappresentanza del Comitato, la quale ha esordito ricordando ai presenti come lo stesso «Abbia aderito a Contested Port, letteralmente Porti Contesi, progetto finanziato dall’Ue che ha per oggetto lo studio del fenomeno emergente dei conflitti socio-spaziali delle città portuali». Questo prima di ricordare come il Documento di programmazione strategica e di sistema dell’Adsp sia ora fermo al Mase in attesa di risposta. Anche perché «La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale che vi provvede mediante approvazione del Prp, espletando la procedura del Vas e acquisendo dal Comune e dalla Regione il parere di coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione vigenti». Ciò non toglie, ricorda sempre Santoncini «che le aree retro-portuali, soprattutto in contesti territoriali ‘cittadini’ possono essere destinate anche ad attività di carattere culturale, sociale, commerciale e turistico, tenendo comunque conto e tutelando la forte interrelazione con il limitrofo contesto urbano, in compatibilità con le attività marittime e, quindi, della sostenibilità del porto stesso». La stessa prosegue ricordando come «Abbiamo intitolato questa assemblea ‘Porto Città 2 Stati 2 Popoli’ proprio per illustrare e far capire ai cittadini quanto il Dpss sia stato dirimente per aumentare i confini della competenza dell’Autorità portuale a discapito della città. Non solo metri quadrati di territorio urbano ceduti ma soprattutto luoghi storici, con monumenti e paesaggi protetti da vincoli, luoghi identitari della città, che i cittadini stanno perdendo, mentre storia, monumenti e salute saranno sacrificati sull’altare del traffico crocieristico, veicolare e logistico, con il porto antico che verrà mortificato dalla diversa destinazione d’uso insieme alla sottrazione della fruibilità dei cittadini».

Da qui al banchinamento del molo Clementino il passo è adesso breve: «la nostra amministrazione – ricorda - ha chiesto all’Adsp di bloccare l’iter amministrativo per la realizzazione della nuova banchina crocieristica al Molo Clementino» tuttavia secondo il Comitato «han disatteso la promessa elettorale. Perché la Corte costituzionale ha chiarito che, nella questione porti, le Adsp non possono annettere le aree, pubbliche o private, fuori dal demanio marittimo senza ascoltare le necessità dei Comuni. Ad Ancona invece le ha annesse senza accogliere nessuno dei rilievi contestati dall’amministrazione comunale». Infine, tra le proposte che presto saranno consegnate al sindaco vi sono «Il fronte edificato lungo il lato occidentale di via XXIX Settembre, da piazza della Repubblica alla rotatoria su via Marconi è compresa nell’area di interazione porto-città e cioè in una delle tre partizioni che secondo noi ricade illegittimamente nell’area dell’autorità portuale; Anche l’area Fincantieri, area al di fuori dei limiti demaniali, è compresa nell’area retro-portuale e quindi deve essere considerata area di interazione porto-città e destinata ad area di rispetto; stessa cosa vale per lo scalo Vittorio Emanuele, l’area del Mercato Ittico e dell’ex Fiera di Ancona e più in generale tutta l’area del Mandracchio».

Ha poi preso parola l’architetto Carlo Brunelli che ha tenuto a precisare come, secondo lui «Stiamo vivendo periodi confusi, di fronte ai quali ci troviamo spesso smarriti. Alle città portuali si chiede di tracciare un confine tra cosa è città e cosa è porto, là dove la natura propria di queste città è quella di avere, nella relazione con lo scalo marittimo, un luogo di incontro e contaminazione, a volte di promiscuità, ma comunque uno spazio vivo e vitale in cui le città stesse si identificano. Il Dpss è il nuovo strumento che deve definire lo spazio di competenza dell’Autorità Portuale e quello di competenza del Comune. Davvero una fissazione questa di stabilire confini. Una mania che è il sintomo di un mutamento culturale e preludio, secondo molti acuti osservatori della storia, degli anni oscuri che ci attendono. Questo ragionare di un confine tra la città e il porto che sono entità fisiche, spaziali e storico-culturali in termini di funzione o anche di partizione catastale lascia tuttavia perplessi. Brunelli spazia sostenendo che «l’Ancona di Vanvitelli, declamata come opera d’arte, non avrebbe avuto luogo se la città non fosse già stata identificabile come un’architettura che comprende e compone architetture. Ma se Ancona è un’architettura, un’opera d’arte, come possiamo dividerla, frazionarla, con criteri che nulla hanno a che fare con l’architettura o la forma d’arte? È quindi lecito e doveroso essere scandalizzati – sono sempre parole dell’architetto - di fronte alla proposta di sezionare parti della città storica ed affidarli alla giurisdizione di un ente portuale che ne disporrà per usi funzionali di traffici marittimi come fosse una qualsiasi banchina o spazio di manovra, senza alcun interesse né rispetto per il suo essere città storica, testimonianza di un nobile passato plurimillenario che è la radice della nostra comunità anconetana».

E ancora: «Ancona si identifica nel porto. Intorno all’anno mille c’era un detto che comprendeva una frase: “unus portus in Ancona” E cioè “l’unico porto, il migliore, è in Ancona”. Una frase che può essere interpretata anche nel senso che “Ancona è un porto”». In conclusione per Brunelli «ci troveremo costretti a prendere una decisione che solo la città può prendere. O Ancona riuscirà ad affermare se stessa e, indipendentemente dall’esito della battaglia, riscoprirsi unita, oppure lascerà che le cose accadano come altri vogliono che accadano, restando ancora una volta muta spettatrice. Per l’ultima volta, perché perderemo anche quella illusoria speranza di una passeggiata lungo il porto, di un ritrovato spazio di relazione tra la città e il suo mare».