Stop a bici, skate e monopattini in porto: raccolta firme per fermare l'ordinanza

Il Comitato Parco Ciclistico del Conero lancia una petizione online per chiedere la revoca dell'ordinanza dell'Autorithy Portuale che vieta l'accesso all'area tra Portella S. Maria e il Porto Antico di Ancona a biciclette, monopattini e skateboards. La raccolta firme (su https://chng.it/TXQ8DJznRZ) è ccompagnata da un commento introduttivo.

«L'ordinanza ha gravi profili di illegittimità amministrativa oltre che costituzionale. Totalmente illogico giustificare questa misura restrittiva con la sicurezza dell'incolumità delle persone a piedi in ragione del crescente afflusso di gente- scrive il comitato- in questi anni l'Amministrazione Comunale ha fatto di tutto per creare nella zona del Porto Antico un luogo di passeggio e sport per famiglie, runners, ciclisti grandi e piccini, una zona finalmente non solo a disposizione dei grandi inquinatori come Tir e navi, e ora lo chiudono. Inoltre il mondo va verso una sempre crescente diffusione di mezzi di mobilità dolce come biciclette, monopattini e skateboards, di cui si è incentivato l'uso ad ogni livello, e Ancona decide di chiudere a questi mezzi uno dei pochi luoghi dove si possa muoversi in tranquillità e sicurezza».