Infrastrutture per Ancona, tavola rotonda in Regione: focus sulla viabilità

«Recupero di maggiori risorse per il Porto di Ancona, il progetto di strada che unisce Porto e Superstrada alleggerendo il traffico su Torrette, il raddoppio della SS 16, lo sviluppo della Falconara-Orte, il collegamento Porto-Aeroporto-Interporto. Questi sono solo alcuni dei progetti ai quali la Regione Marche ha impresso un impulso deciso per accelerarne l’iter. Perché crediamo fermamente che Ancona possa e debba uscire dall’isolamento in cui è stata confinata e tornare ad essere veramente capoluogo di regione». Con queste parole il Consigliere regionale e Coordinatore comunale FdI Ancona Marco Ausili presenta la tavola rotonda “Infrastrutture per Ancona, l’impegno della Regione per un futuro da capoluogo”, in programma il prossimo 1 luglio alle 18:15, presso l’Hotel Europa, a Torrette di Ancona. L'iniziativa è organizzata dal Coordinamento comunale FdI Ancona e dai dirigenti locali del partito, tra cui Marco Ausili, Carlo Ciccioli, Stefano Benvenuti Gostoli, Angelo Eliantonio, Giovanni Zinni e Francesco Novelli.

Moderati dalla giornalista Martina Marinangeli, sono previsti gli interventi dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli; del presidente dell’ordine degli Ingegneri di Ancona, Alberto Romagnoli; del presidente dell’ordine degli Architetti di Ancona, Viviana Caravaggi; del presidente di Confartigianato Ancona, Paolo Longhi; dei referenti Confcommercio comune di Ancona e Porto di Ancona, rispettivamente Michele Zannini e Andrea Morandi; del direttore Cna Ancona Massimiliano Santini. «Un parterre importante per questa manifestazione che – concludono gli organizzatori – serve a continuare l'opera di ascolto del territorio mediante la quale stiamo individuando e condividendo gli orientamenti principali del prossimo governo cittadino».