Alla spiaggia del Passetto sono partiti i lavori: «Ritardi per il maltempo»

ANCONA - Hanno preso avvio questa mattina i lavori per la sistemazione della spiaggia del Passetto con rimozione della ghiaia spostata dalle mareggiate e livellamento dell'arenile.

Ruspe in azione sulla spiaggia: IL VIDEO

Il Comune fa sapere che «ciò avviene con l'ausilio di un pontone a mare, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale. Il pontone era già stato approntato nei giorni scorsi ma non aveva potuto raggiungere la spiaggia per via del mare mosso. Da stamane la ruspa sta livellando la ghiaia. I lavori procederanno per alcuni giorni anche perché, a seguire, saranno ristrutturate le lesioni superficiali della pavimentazione in cemento della battigia e ripristinate - dove necessario - le recinzioni verso le zone interdette al pubblico. Per il cantiere saranno transennate le zone oggetto di intervento».

Attivo da oggi il servizio giornaliero di pronto intervento della Croce Gialla e il servizio di salvamento con il bagnino. «I tempi più lunghi per l'intervento – spiega l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi - sono dovuti alle necessarie autorizzazioni ma soprattutto dal maltempo che ha fatto slittare le operazioni ma, come da impegno, per il prossimo weekend la spiaggia sarà come sempre fruibile e i lavori tutti eseguiti». Infine si ricorda che attualmente l'ascensore del Passetto è aperto con orario 8-20. A partire dal 23 giugno l'orario sarà prolungato fino alle 24:00 per tutta l'estate.