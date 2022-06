Ponte pedonale in progress: il Comune annuncia modifiche alla viabilità

ANCONA - Il Comune fa sapere che «dalle 7 di questa mattina ci sono modifiche alla circolazione per l'avvio dei lavori per la costruzione del ponte pedonale di collegamento tra il parcheggio a monte situato tra via Metauro e l'Ospedale Umberto I° di Torrette. L'ordinanza emessa al riguardo ha efficacia fino al giorno 30 luglio 2022».

Si legge nella nota: «E' autorizzata la chiusura della corsia di destra direzione Porto. Il restringimento è opportunamente segnalato con apposizione di coni stradali e segnaletica stradale mobile indicante "lavori in corso, limite di velocità 30Km/h, divieto di sorpasso, restringimento asimmetrico carreggiata". E' stato autorizzato lo smontaggio del guardrail all'altezza della fermata del bus, lo stesso è sostituito con un cancello per consentire l'uscita dei mezzi del cantiere. Spostata la fermata bus, posizionata ora tra l'attraversamento pedonale e il nuovo varco carrabile al servizio del cantiere».