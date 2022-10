Post-aluvione, i due Comuni pressano la Provincia per la riapertura del ponte: «Fondamentale»

I comuni di Corinaldo e Ostra Vetere chiedono il ripristino del "Ponte del 'Burello' " «Abbiamo inviato una richiesta formale alla Provincia di Ancona per sollecitare ulteriormente la riapertura al traffico il ponte “Burello”, sito sulla SP 17, che per le nostre comunità di Corinaldo e Ostra Vetere è fondamentale» si legge in una nota dei comuni.

«Preme evidenziare l’importanza strategica e primaria di tale infrastruttura per il collegamento viario tra i due comuni che ad oggi è garantito solo da strade secondarie e tortuose per cui non può essere procrastinata la riapertura, anche in considerazione della imminente stagione invernale. Confidiamo nel rapido ripristino di tale collegamento, che è indispensabile per fornire i necessari servizi a tutti i cittadini, i quali lamentano i disservizi conseguenti al tragico evento alluvionale, dal quale è ormai trascorso quasi un mese».