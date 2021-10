Ghirelli e il sindaco si godono Ancona e il suo pubblico: «Emozioni incredibili»

E’ stato un pomeriggio da brividi quello di ieri Del Conero. Immediatamente prima del calcio d’inizio di Ancona Matelica-Fermana (terminata 1-2 in favore dei canarini) sono stati premiati al centro del campo i piccoli vincitori del concorso “Cosa è per te l’Ancona Matelica” riservato ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio. A premiare i tre migliori disegni, scelti dalla giuria per qualità artistica e valoro simbolico, tre ospiti d’eccezione. Sul prato dell’impianto anconetano hanno sfilato infatti il patron del club dorico Mauro Canil, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli (nella foto sotto con la dg biancorossa Roberta Nocelli) sempre attento a questo genere di iniziative. I vincitori riceveranno una maglia ufficiale dell’Ancona Matelica con il proprio nome e una foto con il calciatore preferito:

«Ho toccato con mano l'entusiasmo e la passione messa in campo dalla famiglia Canil, dalla dg Nocelli che hanno recuperato uno stadio ed una piazza importante riportando gioia con umiltà e dedizione in quella che rappresenta uno dei pochi casi in Italia di città-regione. Queste iniziative vanno verso il ritorno del grande pubblico negli stadi. Il messaggio è che il calcio è speranza».

Felice anche la Mancinelli: «Bello vedere il Del Conero così colorito e pieno di passione. E bella questa iniziativa con i ragazzi che testimonia dell'attenzione della società nei confronti dei giovani».