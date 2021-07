Polstrada Marche: Maria Primiceri è la nuova comandante

Cambio al vertice del Compartimento di Polizia Stradale per le Marche. Ha assunto l’incarico oggi il nuovo Comandante, il dirigente superiore della polizia, Maria Primiceri.

La Primiceri, prima di approdare ad Ancona, ha prestato servizio nelle questure di Siracusa, Firenze e Pistoia. In seguito ha lavorato anche al Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, presso la Scuola Superiore di Polizia e da ultimo presso l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.