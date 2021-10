Polo9, nasce lo sportello per assistere famiglie e minori in difficoltà: gratis e aperto a tutti

Uno sportello aperto ogni giovedì, dalle 15 alle 17, con un avvocato esperto pronto a dare un orientamento legale a tutti i cittadini che dovessero averne bisogno in tema di minori e famiglie. Questo è in sintesi il nuovo servizio della rete marchigiana di accoglienza Polo9. «Per fare qualche esempio - dice Claudia Rossi della cooperativa - possono venire donne maltrattate, ma anche genitori con figli che hanno avuto problemi legali. Non serve la segnalazione del tribunale, è un primo approccio al problema che in certi casi può essere essenziale».

Lo sportello si trova in piazza della Repubblica 1/d, all'interno della sede dell'omonima cooperativa ed è stato attuato attraverso un accordo tra Save The Children, Camera minorile dorica e l’impresa sociale Polo9. «Si tratta di un protocollo che interviene dal punto di vista consulenziale su un tema molto delicato che afferisce a situazioni di disagio e che fa onore all’avvocatura e ai colleghi che prestano la loro opera pro bono». Dice Maurizio Miranda (foto a sinistra), presidente dell’Ordine degli avvocati di Ancona. «Il coinvolgimento nel percorso di questi professionisti – prosegue – testimonia ancora una volta la coscienza sociale dell’avvocatura e di coloro che, in questo particolare momento storico con tante criticità per le conseguenze sanitarie e sociali del Coovid, prestano la loro attività in contesti delicati mettendo a disposizione la loro professionalità di qualificati operatori del diritto».

Conclude Miranda: «Questo sportello sarà uno strumento utile per intercettare quelle situazioni nelle quali soggetti fragili come i minori necessitino di tutela legale. Iniziative come queste garantiscono all’avvocatura quell’immagine di servizio e di dignità professionale che dovrebbe sempre essere alla base della nostra professione».