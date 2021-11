Centro presidiato per garantire sicurezza e legalità: ecco il poliziotto di prossimità

Rispondere in modo efficace alla richiesta di sicurezza, di dialogo, di fiducia che giorno dopo giorno emerge dalle strade. E’ con questa prerogativa che la Questura di Ancona ha inaugurato oggi (9 novembre) in pieno centro a Piazza Roma l’esperienza del “Poliziotto di prossimità”. Un modello che vuole avvicinare la divisa al cittadino al fine di prevedere e prevenire le difficoltà. La prima fase prevederà una presa di contatto con i commercianti, con relativo scambio di numero telefonico. Poi il tutto diventerà operativo. Le emergenze immediate continueranno ad essere svolte dalla centrale operativa, il poliziotto di prossimità (o di quartiere) invece tenderà ad occuparsi di quelle che sono le problematiche ritenute “fisse” che meritano un’attenzione particolare:

«Con questo testimoniamo la nostra volontà di presidiare il territorio ed evitare situazioni e condotte particolari – ha spiegato il Questore Oreste Capocasa – Quella del poliziotto di prossimità è un’unità operativa, uno strumento diverso che testimonia ascolto, vicinanza e dà una percezione di sicurezza completamente diversa. Con la presa di contatto (oggi gli agenti sono entrati in due farmacie del centro, ndr) e con il numero di cellulare si cercherà quella garanzia di tranquillità di cui tutti abbiamo bisogno».

Si partirà dal centro ma pian piano ci si sposterà in altre zone: «Monitoreremo le situazioni più a rischio nel contesto del centro cittadino, comprese le scuole dal quale arrivano diverse segnalazioni – ha concluso Capocasa – Dovremo avere la capacità di conquistare la fiducia dei cittadini e renderli più sereni sia in orario di lavoro che nel tempo libero. La Polizia di stato sarà qui continuatamente».