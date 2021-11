Codice della strada, la Polizia Stradale scende in Piazza Roma

Domani, sabato 27 novembre dalle ore 15.00, nell’ambito delle iniziative volute dal Questore, Cesare Capocasa, il Camper della Polizia Stradale sarà presente in Piazza Roma per un’iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto del codice della strada, per la prevenzione degli incidenti e soprattutto per educare le nuove generazioni a mettersi alla guida in modo responsabile.

La Polizia Stradale è una delle quattro specialità della Polizia di Stato e si occupa in via principale del settore del controllo strategico e della regolazione della mobilità su strada, specializzati nella prevenzione e rilevazione degli incidenti stradali e nell’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Per avere un’idea dell’immenso lavoro che svolge la Polizia Stradale, basti pensare che ogni giorno impiega sul territorio nazionale circa 1500 pattuglie giornaliere, per regolare un traffico su gomma, che vede muoversi in tal modo il 90% dei viaggiatori ed il 62 % circa delle merci.