Polizia stradale, controlli in tutta la provincia: al via la Speed Marathon

La polizia stradale dorica da oggi sarà impegnata in mirati controlli della velocità sulle principali arterie della provincia di Ancona

Da oggi fino al 25 aprile prenderà il via la, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità cui ha aderito la polizia, promossa dal network europeo di Polizia Roadpol - European Roads Policing Network. «Sarà una settimana impegnativa per la polizia stradale dorica - si legge nella nota - che quotidianamente procederà ad effettuaresulle principali arterie della provincia utilizzando le apparecchiature in dotazione con o senza la contestazione immediata delle violazioni riscontrate».

La maratona ha l‘obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale intervenendo contro le condotte di guida pericolose causate da eccesso di velocità. «Tale iniziativa - prosegue il comunicato - si colloca infatti nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione promosse dall’Unione Europea in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030 con l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo».