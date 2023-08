Croce Rossa e polizia scientifica visti da vicino (in riva al mare): appuntamento con gli stand informativi

Sabato 12 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nel Piazzale della Libertà (antistante Rotonda a Mare), si terrà un evento informativo e divulgativo organizzato dal Comitato di Croce Rossa Italiana di Senigallia e dalla Polizia Scientifica di Ancona. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sulle attività e i servizi offerti dalle due istituzioni, che collaborano per garantire la sicurezza e il benessere della comunità durante il periodo estivo.

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Senigallia, che conta circa 350 volontari, opera sul territorio da oltre 50 anni, offrendo assistenza sanitaria, sociale e umanitaria a chi ne ha bisogno. Tra le principali attività svolte in questo periodo, ci sono il soccorso in spiaggia, il trasporto infermi, servizio h.24.00 di emergenza sanitaria (112), la distribuzione di beni di prima necessità ai più bisognosi.

La Polizia Scientifica, invece, è una delle strutture specializzate della Polizia di Stato. Si occupa di effettuare indagini tecniche e scientifiche sui luoghi del crimine. Durante l’evento, la Polizia Scientifica di Ancona mostrerà al pubblico alcuni dei suoi mezzi e delle sue attrezzature, illustrando le modalità e le finalità del suo lavoro.

"L’evento rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino due realtà importanti per la sicurezza e il benessere della società, che operano con professionalità, dedizione e spirito di servizio. Chi vorrà partecipare potrà anche fare domande e interagire con i volontari della Croce Rossa Italiana e gli agenti della Polizia Scientifica, che saranno a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti".