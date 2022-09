Scientifica davanti al monumento, acquascooter in spiaggia: la polizia sfila al Passetto

ANCONA - Questa mattina è stato allestito in Piazza IV Novembre un gazebo per raccontare ai presenti il lavoro della Polizia di Stato.

Oltre al personale della Questura era presente il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica delle Marche e dell’Abruzzo, che ha illustrato ai cittadini e turisti le attività di indagine e repertazione, grazie anche alla presenza sul posto del loro veicolo Fullback di pronto intervento per il sopralluogo sulle scene dei delitti. C’era anche il compartimento di Polizia Stradale con il suo Ufficio Mobile mentre in spiaggia sono arrivati gli acquascooter della Polizia di Stato, impiegati nelle operazioni di pronto intervento in situazioni d’emergenza in mare. La Croce Rossa è stata presente all’evento con un proprio mezzo di soccorso (mostrato ai cittadini presenti) e la Polizia locale, con pattuglia auto e moto.