Week end di controlli, posti di blocco e sopralluoghi negli esercizi pubblici

OSIMO - Controlli di pubblica sicurezza nel week end, impegnate 7 pattuglie delle forze dell’ordine, tra cui una pattuglia del Commissariato di Polizia di Osimo, due del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, tre della Compagnia Carabinieri ed una della Guardia di Finanza. Il personale, coordinato dal Funzionario di Polizia, ha pattugliato l’intero territorio comunale, realizzando complessivamente nel centro e nelle varie frazioni 11 posti di controllo. Sono stati controllati 3 esercizi pubblici, risultati in regolare con le norme che disciplina la loro attività.

Identificate 121 persone, tra cui 16 con precedenti di polizia. Sono stati controllati anche alcuni cittadini extracomunitari risultati in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Tra gli 85 conducenti di veicoli controllati, ne sono stati sanzionati tre per violazione alla norme del Codice della Strada.