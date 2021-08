Ferragosto senza patemi per la viabilità, Rovaldi: «Weekend tranquillo, ce lo aspettavamo»

Il Comandante della Polizia Municipale di Ancona ha tracciato un primo bilancio del post-Ferragosto dove non emergono dati particolarmente rilevanti. Una cinquantina le multe comminate per sosta irregolare

E’ passato in archivio anche il Ferragosto 2021 e sulle strade anconetane non si sono segnalati disagi alla viabilità degni di nota. La conferma di tutto questo è arrivata direttamente dal Comandante della Polizia Municipale dorica Liliana Rovaldi che ha fornito una prima anticipazione del bilancio definitivo:

«Tutto sommato è stato un Ferragosto abbastanza tranquillo. L’affluenza dei veicoli è stata quella che ci aspettavamo, abbiamo operato la gestione tradizionale dei giorni particolari. Tutto è andato secondo tabella di marcia. In termini numerici possiamo dire che le sanzioni comminate domenica sono state circa una cinquantina e tutte in zona Portonovo per sosta irregolare».