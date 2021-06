Polizia locale, dopo la chiusura per Covid riapre il presidio a Piazza Ugo Bassi

Ad Ancona è stato riaperto il presidio fisso della Polizia Locale in zona Piano posto nelle immediate vicinanze delle sale di Conerobus. Gli agenti saranno presenti dal lunedì al venerdì secondo un orario fisso

Riaperto, dopo la chiusura dovuta all’emergenza Covid, il presidio della Polizia Locale al Piano, in piazza Ugo Bassi, in un locale adiacente alla sala di attesa di Conerobus. Gli agenti della Polizia Locale saranno presenti il martedì e venerdì dalle 10 alle 12 e il lunedì e il giovedì, dalle 16 alle 18.Il punto di ascolto e di incontro con la cittadinanza in Piazza Ugo Bassi era stato attivato all’interno del progetto più ampio che riguarda l’istituzione dei vigili di quartiere.

«Si tratta di un servizio di prossimità – afferma la Comandante della Polizia Locale, Liliana Rovaldi – che riteniamo fondamentale per la città e per questo quartiere. L'agente di prossimità può così fornire risposte ai bisogni dei cittadini ma anche verificare sul campo quanto accade nella zona».

Un ruolo di “antenna” della amministrazione locale, per l’accertamento delle problematiche ma anche per la costruzione di un rapporto di conoscenza e fiducia con i cittadini: «Appena l’emergenza si è attenuata - afferma l’assessore alla sicurezza, Stefano Foresi che ieri assieme alla Comandante Rovaldi era presente al riavvio del servizio, - abbiamo subito voluto riattivare questa attività che già in passato aveva dato positivi riscontri e che siamo certi continuerà a farlo per i residenti e frequentatori della seconda Ancona».