Polizia locale "declassata"a metronotte, l'UGL non ci sta: «Hanno e fanno tutt'altro»

FALCONARA - "E' curioso leggere che a Falconara la Polizia Locale venga appellata "metronotte" o meglio, non eravamo a conoscenza. Pur con tutto il rispetto per gli operatori di " sicurezza civile", così vengono inquadrati tecnicamente aias metronotte, la Polizia Locale e gli operatori a Falconara hanno e fanno tutt'altro. Formazione, strumenti operativi e professionalità li vedono impegnati in tutta la città senza distinzione di operazioni, dal rilievo del sinistro stradale, allo spaccio, al rispetto del divieto di consumo di alcolici alla violazione del codice della strada ecc, a Natale come a Pasqua, di notte o di giorno o di domenica vestendo l'uniforme con orgoglio e abnegazione a volte sociologi a volte avvocati a volte Poliziotti ma sempre al servizio in tutto e per tutto dei cittadini e non "controllori della quiete condominiale.Sarebbe opportuno e di buon senso, informarsi prima di giudica chi, rischia quotidianamente la proprio incolumità per la sicurezza altrui".

(nota integrale UGL - Polizia Locale Marche)