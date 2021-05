Nuovi diari per gli alunni, li regala la polizia: incontro formativo con le scuole

Giovedì 27 maggio, in piazza Salvo D’Acquisto, ad Ancona, gli alunni e gli insegnanti delle classi terze delle scuole Rodari e Falcone dell’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi hanno incontrato gli agenti della Polizia di Stato.

Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità “Il mio diario”, la Polizia ha distribuito a ciascun alunno l’agenda per il prossimo anno scolastico, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafica e Zecca dello Stato. Con questa iniziativa, la Polizia di Stato ha voluto dare un contributo al percorso di educazione e conoscenza delle regole e dei valori su cui si fonda la società civile. Nel diario che gli alunni utilizzeranno a partire dal prossimo settembre, sono presenti molti spunti relativi alla Costituzione, allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza digitale. L’incontro si è concluso con i saluti entusiasti dei bambini verso la volante della Polizia che lasciava la piazza. L’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi porge alla Polizia di Stato sentiti ringraziamenti per l’evento e per i diari ricevuti, che offriranno nel corso del prossimo anno scolastico occasioni di preziosi approfondimenti.