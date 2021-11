Polizia tra la gente, domani in piazza tocca agli artificieri

Domani, 20 novembre, il personale del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, sarà presente, con una presentazione rivolta ad adulti e bambini, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in piazza Cavour.

I Reparti Artificieri costituiscono una specialità della Polizia di Stato, che si occupa di emergenze, in cui ci sono organi di esplosioni, ma anche della messa in sicurezza dell’area e disinneschi di ordigni. Intervengono anche successivamente ad avvenute esplosioni, per rintracciarne le cause e concorrere come specialisti alle indagini di Polizia Giudiziaria.

Si tratta di personale altamente qualificato, sia dal punto di vista attitudinale, fisico, che psicologico, che partecipano spesso in attività di prevenzione in occasione di eventi a rischio, come visite di personalità, o manifestazioni di carattere delicato per l’ordine e la sicurezza pubblica.