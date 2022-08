Come diventare Presidente di seggio in sostituzione di una rinuncia

SENIGALLIA - L’Ufficio Elettorale del Comune di Senigallia comunica, a tutti coloro che sono iscritti nell’apposito albo dei presidenti di seggio e sono residenti nel Comune di Senigallia, che è data loro la possibilità di rendersi disponibili per tale incarico qualora, in prossimità dello svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, alcuni presidenti designati dalla Corte d’Appello rinuncino all’espletamento della funzione e debba quindi intervenire il Sindaco per provvedere alla loro sostituzione.

Le richieste dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Elettorale che è disponibile presso lo stesso ufficio o scaricabile accedendo al sito istituzionale del Comune di Senigallia. Sulla base delle richieste pervenute verranno redatte, a mezzo sorteggio, tre distinte graduatorie:

una graduatoria tra coloro che hanno svolto in passato la funzione di presidente di seggio;

una graduatoria tra coloro che hanno già svolto funzioni di scrutatore e/o segretario di seggio;

una graduatoria tra coloro che non hanno mai svolto funzioni di presidente, scrutatore o segretario di seggio.

I richiedenti rientranti nella graduatoria 1 avranno la precedenza su quelli della graduatoria 2 che a loro volta saranno seguiti da quelli della graduatoria 3. Le domande dovranno materialmente pervenire all’ufficio elettorale, Piazza Roma n. 8 (tel. 0716629339 – 0716629325 ), entro lunedì 22 agosto.