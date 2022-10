Ingresso e uscita da scuola in sicurezza: polizia fuori dagli istituti

ANCONA - Con la ripresa delle attività scolastiche, è ripreso anche il servizio disposto dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, che vede i poliziotti di prossimità e della squadra Cinofili di Ancona, impiegati per assicurare il regolare ingresso e l’uscita degli alunni delle scuole del capoluogo dorico. Nei giorni scorsi gli agenti si sono recati presso l’Istituto Podesti per garantire la sicurezza degli studenti all’ingresso del plesso scolastico, mentre domani saranno alle Scuole Donatello, Istituto comprensivo “ Cittadella- Margherita Hack”.

Il Questore Capocasa: «L’educazione è il principale strumento per combattere fenomeni devianti e in grado di corrompere le coscienze dei nostri ragazzi. Una società civile deve mettere la formazione degli uomini e delle donne di domani al primo posto e per questo motivo è uno degli obiettivi prioritari degli operatori di polizia, al servizio dei cittadini e della collettività».