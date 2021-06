Podesti, inaugurato il campetto polivalente: così si valorizza lo sport a scuola

Un altro passo per la valorizzazione dell’attività sportiva a scuola. Con queste prerogative, questa mattina (1 giugno), è stato inaugurato il campetto polivalente nello spazio esterno dell’istituto superiore Podesti – Calzecchi Onesti di Ancona. La struttura, esteticamente molto bella e di fondo gommato, sarà utilizzata per l’educazione fisica degli studenti potendo spaziare indistintamente tra calcio a 5, pallacanestro e pallavolo. In futuro si lavorerà anche sull’impianto d’illuminazione al momento assente:

«Tutto questo è stato possibile grazie agli spazi verdi che questa scuola può sfruttare – ha spiegato la direttrice amministrativa Simona Giuliani – Per fare un campetto del genere servivano metrature specifiche e potersi permettere un 38x18 consente di avvicinare i nostri studenti a vari tipi di attività quali ad esempio il calcetto, la pallacanestro e la pallavolo». Emozionata la dirigente scolastica Laura Castellana che si è detta orgogliosa di ospitare nella propria scuola una così bella struttura:

«Mettiamo al centro del nostro percorso educativo la tematica dello sport ribadendo l’importanza della stessa. Ci sono innumerevoli attività che ruotano introno allo sviluppo psicofisico di tutte le nuove generazioni. Inauguriamo questo spazio con l’impegno di utilizzarlo nel migliore dei modi e di svolgere un’attività aperta verso il territorio». Presente anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Marco Ugo Filisetti:

«Questo battesimo viene nel momento giusto perchè dalle ultime disposizioni le società sportive potranno utilizzare sempre maggiormente gli spazi delle scuole. Spazi destinati prima agli studenti e poi agli sportivi di domani, nella speranza che possano svolgere la loro attività nel miglior modo possibile. Le istituzioni sono al fianco della scuola e delle famiglie, anche nell’abbattimento costi. E’ un giorno molto felice per tutti noi».

Alla cerimonia, dinanzi ad una cospicua rappresentanza di studenti, hanno preso parte i rappresentanti d’istituto Cursio, Desideri e Baldetti e Laura Luciani per la Provincia di Ancona.