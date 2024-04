La scuola primaria all'avanguardia non attira. Pochi iscritti, soppressa la prima classe alle Mercantini

ANCONA- La prima classe della Scuola primaria Mercantini rischia di non formarsi. Una doccia fredda per tutti quei genitori che solo un paio di mesi fa hanno scelto di iscrivere i propri figli nella nuovissima struttura di Palombina Nuova. A quanto sembra il problema sarebbero le poche domande pervenute. Sarebbero infatti solo otto i bambini che a settembre dovrebbero frequentare il primo anno della primaria. Un numero troppo esiguo, tanto che la dirigenza scolastica, vista l'assegnazione delle clsssi prime da parte dell'Ufficio scolastico regionale, avrebbe comunicato alle famiglie la mancata attivazione per l’a.s. 2024/2025 della classe prima tempo normale, indicando la possibilità di spostare gli alunni nella vicina primaria Alghieri (Collemarino) o alle Don Milani (Torrette). Le Mercantini, che fanno parte dell’Istituto Comprensivo Ancona Nord, sono state inaugurate nel 2019 e sono costate complessivamente 2milioni di euro. Una struttura completamente in legno, antisismica e all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche e negli impianti, sorta dalle ceneri del vecchio plesso. Coloratissima e luminosa, è divisa su due livelli. Il piano terra ospita la scuola dell’infanzia La Sirenetta, al primo piano si trova, invece, la primaria. Manca però la palestra.

Uno dei genitori coinvolti nella vicenda ha deciso di lanciare un appello su diverse pagine Facebook per provare trovare nuovi iscritti e formare così la classe. «Per avviare la prima classe che partirà a settembre ci serve qualche iscritto- spiega-. Gli orari della scuola sono dalle 8.10 alle 12.45 dal lunedì al sabato con la possibilità per chi vuole di fermarsi a mensa e rimanere fino alle 14.30. Sarebbe un vero peccato perdere questa opportunità perché è una scuola nuovissima, antisismica e all'avanguardia. Se ci fosse qualche interessato o se conoscete qualcuno che potrebbe esserlo, fate girare la notizia e fatemi sapere in privato oppure contattate l'istituto comprensivo Ancona Nord. Si ricorda che le iscrizioni già effettuate possono essere facilmente cancellate e spostate». Inoltre, appresa la notizia, le famiglie interessate si sono attivate inviando una lettera alla dirigente scolastica, all'Ufficio scolastico regionale, al Comune di Ancona e alla Corte dei Conti. Venerdì 5 aprile inconteranno la dirigente scolastica per avere chiarimenti, mentre alcuni genitori sono già stati ricevuti dall'assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli, anche se in questa circostanza il Comune può fare ben poco in quanto le classi vengono accorpate dall'Ufficio scolastico regionale secondo criteri numerici stabiliti. «Mi dispiace per il quartiere di Palombina- commenta l'assessore Andreoli-. È una scuola moderna ed è praticamente nuova considerato lo stop dovuto al Covid avvenuto poco tempo dopo la sua inaugurazione. Probabilmente quando è stata fatta la scelta di riqualificare la struttura non è stata fatta una valutazione demografica».