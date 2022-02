Salesi e Torrette, in arrivo 18 milioni dal Pnrr: contribuirà anche l’azienda

ANCONA- Fase di svolta per l’ospedale regionale di Torrette e l’ospedale dei bambini Salesi. Sono in arrivo, infatti, ben diciotto milioni di euro dal Piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr) stabilito dalla Regione e destinata alle due strutture. La determina per il recepimento della somma è stata, infatti, pubblicata sull’albo pretorio di Ospedali Riuniti.

Le somme, suddivise in tre tronconi da sei milioni ciascuno, riguarderanno la parte informatica, le nuove attrezzature sanitarie e le opere di adeguamento sismico che interverranno sulla radioterapia e la sicurezza delle cucine. In quest’ultimo caso, inoltre, va segnalata anche la contribuzione dell’azienda ospedaliera che stanzierà un totale di due milioni.