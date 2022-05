Plaza Portonovo raddoppia: pizza food & bakery innovation in centro

ANCONA - Plaza Portonovo ha inaugurato a fine aprile il suo nuovo locale lungo Corso Garibaldi di Ancona. Un format innovativo che si aggiunge alla storica pizzeria/bar in piazzetta a Portonovo e ne amplia i servizi: Plaza Portonovo accompagnerà infatti il cliente lungo tutta la giornata a partire dalla mattina. Pasticceria di produzione propria e prodotti da forno faranno da contorno al buon caffè, simbolo della colazione all’italiana: dolce o salata che sia.

Il menù

Il già ricco menù del Plaza Portonovo include ora anche piatti unici e sfiziosi per il pranzo: abbinamenti ricercati ed attenti all’equilibrio dei sapori, sono l’ideale per una pausa leggera ma di livello. Tra le novità spiccano le Plaza Poke con i moscioli del Conero e le freschissime insalate.

Anche i celebri panini gourmet del Plaza Portonovo accolgono le new entry Lobster Roll - “Pan Maritozzo” a lievitazione Naturale, aragoste al vapore, cream cocktail sauce all’arancia, pomodorini, finocchio, carote, prezzemolo – e Piovra Assassina - pane rosetta semicroccante a liev. Naturale, stracciatella, polipo grigliato, cime di rapa alla pugliese, cipolla rossa caramellata, pomodorini confit. La volontà è di offrire un servizio di livello per ogni fascia oraria: caffetteria-pasticceria per le colazioni, piccola ristorazione per il pranzo, bakery al pomeriggio fino all'ora dell'aperitivo ed infine pizzeria per terminare la giornata in perfetto stile italiano.

I prodotti

I prodotti e i cibi proposti sono rigorosamente home made, selezionando con cura ed attenzione le migliori materie prime e fornitori di eccellenza.

Plaza Portonovo è in C.so Garibaldi, 54 – Ancona (AN) ed è aperto tutti i giorni dalle ore 7:00 alle 23:30, accetta prenotazioni e ordinazioni da asporto al numero 3240838518.

Contatti

Per ulteriori informazioni potete scrivere a info@plazaportonovo.it oppure seguirci sui social: ci trovate su Facebook facebook.com/plazaportonovo o Instagram come @plazaportonovo.ancona