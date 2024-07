Via la plastica (e non solo) dalla città, in 2 ore raccolti 16 chili di rifiuti. Successo per l'iniziativa del Team Plastic Free

Grande successo dell' iniziativa del Team Plastic Free nella zona degli Archi di Ancona. L'evento, organizzato dai referenti locali di Ancona Massimiliano Lelli, Elena Sofia Doria e Nicolò Lovadina, ha visto la partecipazione di circa 20 volontari. Raccolti circa 16 chili di plastica e rifiuti di vario genere, compresi i pericolosi mozziconi di sigarette, in poco meno di 2 ore. Queste le parole del referente Regionale Marche e Umbria, Leonardo Puliti, presente all'evento:

"A nome di tutto il Team Plastic Free Marche e Umbria, ringrazio prima di tutti SLOW FOOD ANCONA E CONERO e L' ALTRO MERCATINO per la loro collaborazione e partecipazione. Ringrazio inoltre l' assessore Marco Battino e tutta l' amministrazione comunale di Ancona per la solita vicinanza ai nostri eventi di pulizia e sensibilizzazione. Siamo fortemente convinti che a collaborazione tra le istituzioni, le associazioni di categoria ed i cittadini, sia alla base di un reale cambiamento. Mi auguro che presto tutte le amministrazioni comunali Marchigiane ed Umbre si avvicinino alla nostra associazione per organizzare eventi di Clean Up e/o di sensibilizzazione nelle scuole. Chiudo ringraziando anche i nostri tre Referenti Locali di Ancona che sono sempre molto attivi sul loro territorio e sempre allineati ai valori di Plastic Free".