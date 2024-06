Plastic Free arriva al quartiere Archi: appuntamento ecologico con mercatino dedicato a biologico e prodotti ecosostenibili

ANCONA – Appuntamento ecologico Plastic Free al quartiere degli Archi con mercatino dedicato al biologico e ai prodotti ecosostenibili con una forte sinergia con altre realtà del territorio. Il ritrovo sarà in Piazza del Crocifisso sabato 22 giugno a partire dalle ore 9 e l’attività di clean up durerà circa un paio d’ore. Ancona, Comune Plastic Free 2024, sabato prossimo vivrà un clean up speciale insieme alla Associazione Plastic Free, L’ Altro Mercatino degli Archi e Slow Food Ancona e Conero, con una grande sinergia in nome della sostenibilità. Il quartiere degli Archi di Ancona diviene luogo ideale per questo evento, poiché ogni sabato mattina questo quartiere si trasforma in un vivace mercato di prodotti biologici ed ecologici. Sotto i portici degli Archi, si crea un’atmosfera magica: cittadini che chiacchierano, scherzano, si invitano a bere un caffè e instaurano bellissime relazioni.

L’Altro Mercatino è il punto di riferimento per trovare piccoli produttori marchigiani che seguono i principi di Slow Food. Durante l’evento sarà presente una rappresentanza di Slow Food Ancona e Conero, pronta a offrire consigli preziosi per una spesa sana e sostenibile. L’Associazione Plastic Free è impegnata da anni nella tutela dell’ambiente con appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi e giunge a questo appuntamento in città dopo gli analoghi eventi nel quartiere del Piano (Piazza d’Armi, Corso Carlo Alberto) e la zona del Passetto.

«Questa fruttuosa sinergia tra più soggetti in nome della sostenibilità è segnale di una comunità che sta crescendo ed evolvendo verso una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare l’ambiente. Ringrazio sin da ora tutti coloro che come volontari parteciperanno a questo appuntamento» ha affermato Marco Battino, assessore alle Politiche Giovanili e al volontariato civico. Per una migliore organizzazione, è possibile iscriversi cliccando il seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8252/22-giu-ancona