Una passeggiata per ripulire la città dalla plastica e cartacce

OSIMO - Successo per la prima passeggiata ecologica Plastic Free nella città di Osimo. Il referente Plastic Free di zona Leonardo Puliti, in collaborazione con il Lions Club Osimo, con il Circolo Acli di San Biagio (presidente Sebastiano Serafini), con il gruppo Osimo a piedi (coordinatrice Simonetta Antonelli) e con il patrocinio del Comune, ha organizzato una passeggiata ecologica per le vie della frazione osimana.

Dopo il saluto iniziale del Parroco Don Michele Montebelli, dell assessore all' ambiente Michela Glorio e del presidente del Lions Club Osimo Sirena Rosciani, è iniziata la passeggiata nella quale tanti volontari e tanti bambini si sono adoperati per raccogliere i rifiuti di vario genere. In particolare sono stati raccolti bicchieri di plastica, cartacce, bottiglie di vetro e tanti mozziconi di sigarette.

Don Michele Montebelli "Ogni vero cambiamento, nasce da noi stessi e dai piccoli gesti di etica quotidiana. Se ognuno di noi prova a fare la sua parte, staremmo meglio tutti" e del referente Plastic Free di zona Leonardo Puliti "dobbiamo fare tutti qualcosa per assicurare un futuro migliore alle nostre prossime generazioni. Ogni grande impresa è il frutto di tanti piccoli gesti... Ed oggi ne abbiamo fatto un altro. Ringrazio tutti i presenti e proveremo a ripetere questo evento anche negli altri quartieri della nostra bellissima città". Le magliette Plastic Free dei volontari sono state offerte dalla Farmacia di San Biagio di Osimo.