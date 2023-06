Marito violento punta la pistola alla fronte della moglie e minaccia di investirla con l'auto: allontanato

ANCONA- Un inferno durato 4 anni per una giovane donna, picchiata e minacciata di morte da suo marito. Un’escalation di violenze che la consorte ha trovato il coraggio di denunciare. L’uomo, un 46enne italiano residente in periferia, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, non potrà più avvicinarsi alla moglie e al figlio. Questo pomeriggio, personale della Polizia di Stato di Ancona, a conclusione di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ha sottoposto il 46enne all’applicazione della misura cautelare personale dell’allontanamento dall’abitazione famigliare con divieto di avvicinamento alla stessa e ai luoghi frequentati dalla moglie, con obbligo di mantenere la distanza di 500 metri da lei e dal figlio. Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia sporta dalla donna dopo i continui episodi di ingiurie, minacce e violenze, anche psicologiche. In un’occasione, l’uomo le ha puntato una pistola alla fronte minacciandola di morte, a settembre 2022 le si è avvicinato con un frammento di vetro facendo il segno di tagliarle la gola. Altre volte, nel 2019, è stata aggredita, afferrata per i capelli, presa a pugni e schiaffi riportando anche la frattura della costola sinistra e un trauma al polso destro. Nell’aprile scorso, l’uomo ha minacciato di investirla con la propria auto.

Dopo quell’episodio la donna si è recata negli uffici della Squadra Mobile per denunciare il marito. Era molto agitata in quanto temeva non solo per la propria incolumità ma anche per quella del loro figlio minore che il 46enne era andato a prendere a scuola senza però fare rientro a casa. Gli investigatori si attivarono subito e rintracciarono a bordo dell’auto padre e figlio, poi riaffidato alla madre. I poliziotti, in via precauzionale, ritirarono anche le armi detenute legalmente dall’indagato. Il Questore di Ancona. Cesare Capocasa, rammenta alle donne che «segnalare, confidarsi con le forze dell'ordine, cercare di uscire dalla spirale di violenza e paura è possibile e che basta un solo piccolo passo per riacquistare fiducia e voglia di vivere».