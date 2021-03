Pista ciclabile: riprendono i lavori del manto stradale

L'intervento non prevede limitazioni al traffico, eccetto qualche rallentamento, sarà sempre garantita una corsia per ogni senso di marcia

Da lunedì 15 marzo riprenderanno i lavori stradali in via Mattei, nel tratto compreso tra la la linea ferroviaria e la rotatoria (biglietteria marittima). Sono previsti anche interventi di messa in sicurezza (livellamento in quota, chiusura avvallamenti) nei tratti stradali sotto il by-pass della Palombella.

La nota specifica: «L'intervento consiste nelle seguenti lavorazioni: fresatura del manto stradale esistente su tutta l'area di intervento, risanamento in profondità nelle zone più degradate; posa in opera della nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, sistemazione cordoli danneggiati e segnaletica orizzontale. L'intervento non prevede limitazioni al traffico, eccetto qualche rallentamento, sarà sempre garantita una corsia per ogni senso di marcia». Si prevedono circa 10 giorni lavorativi salvo condizioni meteo non favorevoli. Si precisa inoltre che «il tratto di via Mattei recentemente realizzato si trova attualmente in fase di assestamento, pertanto alcuni tratti della segnaletica orizzontale possono essere soggetti a decolorazione. Il prossimo mese sarà realizzata la pista ciclo pedonale lato ferrovia e nel contesto sarà eseguita, completata e ripassata tutta la segnaletica delle aree interessate».