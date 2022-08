Pista ciclabile, finiti i lavori di messa in sicurezza e il Comune punge: «Ora non avete più alibi»

SENIGALLIA - ?????La pista ciclabile di via Bramante è stata resa più sicura. Non solo è stata ripassata tutta la segnaletica orizzontale, ma la striscia gialla che delimita la pista è stata dotata di barre rumorose che consentono a chi le attraversa di rendersi conto dell’invasione di corsia.

Il costo dell’intervento ammonta a circa 2mila euro. «A questo punto, gli automobilisti che percorrono tale strada non avranno più alibi nel caso in cui dovessero invadere la pista ciclabile», conclude in una nota il Comune di Senigallia.