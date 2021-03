Pista ciclabile verso il completamento: già attivo il parcheggio

Il tratto parte da Villanova, arriva fino al sottopasso pedonale di Fiumesino, davanti alla ex Caserma Saracini. Nella mattinata di lunedì 22 marzo, infine, è stata rifatta la segnaletica in via XIV Luglio e in piazza Albertelli

Partita venerdì 19 marzo e proseguita il lunedì successivo l’asfaltatura del tratto di pista ciclabile che, da Villanova, arriva fino al sottopasso pedonale di Fiumesino, davanti alla ex Caserma Saracini. «E’ in fase di completamento anche lo stesso sottopasso - si legge nella nota - che è stato adeguato per essere percorribile con la bicicletta e che sarà aperto una volta completate tutte incombenze per il collaudo».

Sempre venerdì è stata rifatta la segnaletica orizzontale lungo la sede stradale del tratto di via Flaminia che attraversa Villanova, «mentre nei prossimi giorni - si legge nel comunicato - si procederà con quella del percorso ciclabile. I posti auto sottratti a causa della realizzazione della nuova pista ciclabile sono stati recuperati grazie al nuovo parcheggio, già fruibile, ricavato all’uscita del sottopasso carrabile, nell’area dell’ex Nord Legno. Nella mattinata di lunedì 22 marzo, infine, è stata rifatta la segnaletica in via XIV Luglio e in piazza Albertelli, a Castelferretti, dove si sono completati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura».