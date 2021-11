Dopo due anni riapre la piscina di Vallemiano: sarà gestita dalla Vela Ancona

Dopo un anno e mezzo di chiusura causa Covid, ha riaperto i battenti da ieri (lunedì 15 novembre) la storica piscina di Vallemiano che sarà gestita dalla Vela Ancona per i prossimi sei anni. L’associazione è subentrata all’Uisp, vecchio gestore, alla scadenza della concessione con il nuovo bando di gara.

Tanti i lavori necessari per rendere agibile l’impianto. La Vela Ancona è dovuta intervenire sull’umidità di risalita, sulle infiltrazioni d’acqua dal tetto, sui lavori di consolidamento e sul ripristino del decoro e della fruibilità. Con tutte le difficoltà del caso, derivanti dal boom del bonus 110% che ha reso quasi impossibile trovare una ditta per la muratura, la tinteggiatura e il ripristino idraulico ed energetico. Tutto sommato le cose sono andate a meraviglia con il termine dei lavori che è slittato solo di un mese.

Per quel che concerne le attività, all’agonistica sarà affiancata una grande attenzione per gli anziani e per il tempo libero con tanti corsi di nuoto libero e accompagnato, il fitness, la riabilitazione in acqua e ginnastica per la terza età. Già attiva la segreteria che, complice la chiusura dell’impianto di Ponterosso, sta già raccogliendo molteplici prenotazioni.