Piscina di Ponterosso, nuovi lavori e un tesoretto da 400mila euro

ANCONA- Nuovo ciclo di lavori in programma per la Piscina di Ponterosso, una delle eccellenze sportive della città, pronta a rinnovarsi anche per quel che riguarda spogliatoi e servizi connessi. Dopo la prima tranche di lavori (850mila euro) in corso di esecuzione, ne inizierà un’altra da 400mila euro prevedendo il rifacimento degli impianti di trattamento dell’aria, caldaie, pompe, infissi e cappotto esterno per migliorare la coibentazione. Un tesoretto su cui poggiare per puntare ancora una volta, in modo deciso, sulle strutture sportive cittadine (vedi gli interventi al Dorico, al Del Conero e al Palaindoor degli ultimi mesi).

Il tutto rientra nella variazione di bilancio da 3,2 milioni approvata dal Consiglio comunale che si dividerà tra investimenti e parte corrente (di cui la piscina è una piccola parte). Approvazione che non è stata esente da critiche mosse dall’opposizione legate all’utilizzo di denaro pubblico.