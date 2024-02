Quattro metri di discordia: il caso della piscina di Passo Varano

ANCONA – Quattro metri di discordia e di polemiche, in una storia di fondi insufficienti per varare il progetto originario. A finire al centro della discussione la piscina di Passo Varano, impianto che dovrebbe essere inaugurato tra due anni ma sul quale sembra emergere una criticità legata alle dimensioni. Come stabilito dalla FINA, la misura corretta di una vasca olimpionica è di 50 metri in lunghezza e di 25 metri in larghezza, con una suddivisione di 10 corsie larghe due metri e mezzo ciascuna ed una profondità di almeno due metri costanti. Ma come spiegato in consiglio comunale dall’assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli, il progetto finanziato con i soldi Pnrr prevederà una dimensione di 50x21 metri, quindi minore in relazione agli standard previsti.

Questione spinosa, per il fatto che l’impianto, il quale dovrebbe costituire un “plus” nell’offerta delle strutture sportive del capoluogo, rischia di far palesare delle problematiche alle discipline in acqua che richiedono invece la misura standard. L’allargamento non è contemplabile a causa dei costi, che infatti non garantiscono nemmeno l’allestimento di un’area ristoro né la tribuna a beneficio degli spettatori, come peraltro la copertura in legno. Mentre l’idea di “allungare” a 52 la vasca e operarne la suddivisione con un pontone, ovvero un divisore che permette di segmentarla in spazi più piccoli, costituisce un artifizio che presenterebbe ugualmente un ostacolo di natura economica, visto che comporterebbe un aggravio di costi (nell’ordine dei 100mila euro, ha sostenuto l’assessore). E mentre l’opposizione ipotizza la richiesta di una commissione per fare luce sul pasticcio, quei quattro metri continuano – è il caso di dirlo – ad agitare le acque.