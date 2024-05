Tutti in vasca al Passetto: dopo tre mesi riaperta la piscina

ANCONA- Si può tornare a nuotare nella piscina comunale del Passetto. Dopo uno stop lungo 3 mesi, l’impianto natatorio ha riaperto i battenti, giusto in tempo per la stagione estiva, periodo in cui è molto frequentato non solo dagli atleti, anche da cittadini e famiglie per tuffi e bagni in vasca. Un’ordinanza del Comune ne aveva disposto la chiusura lo scorso 16 febbraio per alcuni aspetti relativi alla sicurezza riscontrati durante un sopralluogo della questura e dei vigili del fuoco. In particolare, difformità sull’uso dell’impianto sportivo e un problema nel procedimento per il certificato di prevenzione incendi della struttura. Da allora la CoGepi, consorzio che gestisce la piscina, si è messa subito al lavoro per sistemare le irregolarità rilevate.

Qualche giorno fa il Comune di Ancona ha revocato l’ordinanza e la piscina del Passetto è nuovamente operativa. La CoGepi, infatti, ha presentato la documentazione necessaria che attesta l'esecuzione dei lavori di adeguamento richiesti, ovvero: la compartimentazione di alcuni locali (magazzino, locale quadri elettrici e altro spazio), il ripristino dei dispositivi di apertura di emergenza delle porte di sicurezza, l'adeguamento dell'impianto elettrico e il potenziamento dell'illuminazione di emergenza. Un sospiro di sollievo per gli anconetani e per gli atleti che si allenano nella piscina del Passetto, costretti in questi mesi a trovare altri impianti dove poter nuotare. Dunque, l’impianto natatorio a due passi dai “Laghetti” è già operativo con tutte le attività agonistiche, mentre dal 1°giugno prenderanno il via i estivi corsi per l’utenza, il nuoto libero e la balneazione.