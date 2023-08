Maltempo, Circe è arrivata. Pioggia battente e vento di burrasca. Sottopassi chiusi

ANCONA- Come era previsto, nel primo pomeriggio è arrivata Circe portando temporali e un brusco calo delle temperature. Pioggia copiosa e grandine hanno iniziato a cadere intorno alle 15 nella provincia di Pesaro e Urbino per raggiungere, poco dopo, il capoluogo dorico. Cielo cupo, tuoni, fulmini, pioggia intensa e vento di burrasca. Chiusi per allagamento il sottopasso di via Macerata, a Vallemiano, e quello di via Caduti del Lavoro. In piazza della Repubblica motorini caduti a terra a causa del forte vento, le campane della Chiesa del SS Sacramento hanno iniziato ad oscillare e a suonare. Inevitabilmente sulle strade si è accumulata acqua che ha reso difficile la circolazione. Per le prossime tre ore sono attesi ancora fenomeni intensi in tutta la regione, in particolare nel settore centrale. Per quanto riguarda i livelli idrometrici al momento non si sono verificati innalzamenti.