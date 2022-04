Un “autodromo” chiamato Pinocchio, il Comune: «Ma l'attraversamento è sicuro così»

ANCONA - Attraversamento pedonale tra il bar e la farmacia e scalinata di via Monte Catria. Il quartiere del Pinocchio finisce in consiglio comunale con l’interrogazione di Arnaldo Ippoliti (60100). Occhi puntati sulle strisce pedonali: «Le auto in entrata arrivano a velocità folle- riporta Ippoliti dopo aver raccolto diverse segnalazioni di residenti- la mattina specialmente arrivano correndo e, soprattutto per gli anziani che attraversano, c’è un grosso problema di sicurezza». Sulla scalinata di via Monte Catria: «Le scale sono da sistemare, ci sono delle fessure, ma anche delle parti di corrimano dove gli stessi anziani dicono di trovarsi poi con delle schegge conficcate nelle mani, per non parlare dell’illuminazione che manca».

Stefano Foresi, assessore alla sicurezza e manutenzioni: «Sul passaggio pedonale abbiamo già installato due lampeggianti e punti luce, è stato messo in sicurezza in modo importante». Sulla proposta di abbassare il limite di velocità da 50 a 30 chilometri orari. L’assessore ha poi aggiunto che una delle 8 delle nuove pensiline in fase di affidamento è destinata proprio alla zona del Pinochio.