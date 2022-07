Pillole di Ancona | Si sente male mentre è in acqua, al parco con la droga e i controlli lungo le vie della movida: la giornata in un minuto

ANCONA - Ecco le notizie più lette e condivise di oggi, domenica 17 luglio.

1. Il sorriso di Anna Santoni si è spento per sempre: la comunità in lutto per la morte della diciottenne | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

2. Malore improvviso mentre fa il bagno: donna in condizioni critiche | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

3. Il ricercato pizzicato mentre passeggia lungomare: l'ansia lo tradisce | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

4, Al parco con gli amici nasconde quasi quattro grammi di hashish nel borsello | LEGGI QUI LA NOTIZIA;

5. Le vie della movida estiva sotto l'occhio della questura: 77 persone identificate | LEGGI QUI LA NOTIZIA.