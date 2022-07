Pillole di Ancona | Strattoni e insulti ai bimbi, maestra condannata. Al via le prenotazioni per la quarta dose: la giornata in un minuto

Il caso giudiziario che ha coinvolto una maestra di una scuola materna. Via nelle Marche alle prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti-Covid. Le notizie più lette e condivise di oggi, 12 luglio

