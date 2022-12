Studentesse si picchiano per amore, la sfida lanciata via social e le botte davanti scuola | VIDEO

Parcheggia nell'area riservata ai condomini, l'inquilino non ci sta: testata sul naso, ragazzo in ospedale | LEGGI QUI

Lo shopping di Natale regala caos e ingorghi in centro. Sotto l’albero 8 milioni di euro di multe per gli anconetani | LEGGI QUI

Pillole di Ancona | Ingorghi in centro per lo shopping di Natale, le multe ammontano a 8 milioni di euro. Testata sul naso per un parcheggio: la giornata in un minuto