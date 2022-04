Pillole di Ancona, la città riabbraccia San Ciriaco ed il punto sugli eventi al porto: la giornata in un minuto

ANCONA - Torna anche oggi, venerdì 29 aprile, la rubrica "Pillole di Ancona". Sono queste le notizie più seguite, lette e condivise di oggi in città e provincia. Le abbiamo selezionate per voi.

1 - Ancona riabbraccia San Ciriaco dopo 2 anni. Tutto su street food, mercatini, iniziative e parcheggi. Torna dopo 2 anni la grande fiera di San Ciriaco. Facciamo il punto sulle iniziative previste. LEGGI LA NOTIZIA

2 - Estate in arrivo, ma il Porto antico è ad alto rischio noia: «Non ci sono richieste per eventi». Salta l'evento Street Food. L'assessore al Porto, Ida Simonella, spiega che una concessione è in piedi ma mancano le richieste. LEGGI LA NOTIZIA

3 - Cognome materno al figlio, nelle Marche la prima assegnazione nonostante il disaccordo del padre. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale è arrivato il primo caso: il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso di una donna. LEGGI LA NOTIZIA

4 - La Lanterna Rossa si prepara: riapertura vicina, ma gli ultimi metri saranno sbarrati. Nel giorno di San Ciriaco, 4 maggio, patrono di Ancona, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale riaprirà l’accesso al molo nord e alla Lanterna Rossa. LEGGI LA NOTIZIA

5 - Ciriachini d’oro, tutti i nomi di chi ha dato lustro alla città: medaglia per Martina Pozzan. Pubblicata la lista dei premiati con la pubblica benemerenza. LEGGI LA NOTIZIA