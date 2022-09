A tutto peperoncino e canapa, "Pikkanapa" conquista la Vallesina

JESI - «C’è soddisfazione per una manifestazione che ad ogni edizione richiama tanta gente e che mette al centro le produzioni locali, la cultura della sostenibilità e la promozione del territorio». A parlare Cristina Brunori, Presidente del Comitato territoriale della Vallesina di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino al termine di ‘Pikkanapa’, il festival tutto dedicato al peperoncino e alla canapa, che ha visto l’organizzazione di Confartigianato e che ha richiamato una quarantina di espositori da tutta Italia.

«È stato un lungo weekend di sapori, musica e soprattutto di confronto su quelle che sono le potenzialità, in particolare, della canapa che nella Vallesina vanta una lunga storia per quanto riguarda coltivazione e utilizzo. Può rappresentare per questo una risorsa per le imprese e l’economia». Nel corso della 4 giorni di Pikkanapa, che ha registrato oltre 20mila presenze, si sono svolte numerose attività. Accanto al mercatino, alle degustazioni, ai laboratori artigiani, all’arte e alla musica, si è tenuto anche un convegno sull’utilizzo della canapa come materiale ecosostenibile ed ecocompatibile. «Proprio quello della sostenibilità è un tema che, come ogni giorno di più ci rendiamo conto, non possiamo non affrontare per l’immediato futuro. Un grazie va all’amministrazione comunale che si è dimostrata sensibile all'evento”, prosegue Brunori, la quale sottolinea l’importanza di continuare nella promozione delle produzioni locali come mezzo per valorizzare il territorio dal punto di vista economico e turistico».