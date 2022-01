Retromarcia Pietralacroce: dorici “a sorpresa” alle Finals di Futsal con sette giocatori

Colpo di teatro nella prima giornata delle Finali di Coppa Marche di calcio a 5 (Futsal Finals Cup) che si stanno svolgendo al Palasavelli di Porto San Giorgio e che termineranno domenica 9 gennaio. Nell’ultimo quarto di finale in programma ieri (alle 21.00), il Sangiorgio calcio a 5 avrebbe dovuto solamente incassare la vittoria a tavolino dopo il comunicato “di rinuncia” diffuso dal Pietralacroce ‘73 calcio a 5 e che riproponiamo integralmente:

“Con queste righe inviate alla LND C.R. Marche l'A.S.D. Pietralacroce'73 rinuncia alla partecipazione alle finali di Coppa Marche. Preso atto della situazione epidemiologica attuale, considerati i numerosi contagiati all'interno dei nostri gruppi squadra di serie C1 e U.19 che non hanno consentito di allenarci mai dopo il 23 dicembre. Dovendo, ora, rinunciare anche a diversi elementi che hanno avuto contatti diretti con positivi al virus Sars Cov-2, ed infine, con la consapevolezza che la nostra partecipazione possa rappresentare una minaccia per l'intera manifestazione sportiva, l'A.S.D. Pietralacroce'73 comunica che non prenderà parte alle Futsal Finals Cup 2022".

Invece, ieri sera, il P’73 si è presentato a sorpresa al Palasavelli con sette giocatori (di cui quattro della formazione Under19) per affrontare il quarto di finale. 0-19 l’eloquente risultato in favore del Sangiorgio, favorito ancor di più dall’infortunio occorso a metà gara all’unico portiere presente tra gli anconetani Tontarelli. Il Sangiorgio, domani pomeriggio, affronterà il Chiaravalle Futsal per giocarsi l’accesso alla finale. Dall’altra parte del tabellone, sempre domani, in campo Cerreto d’Esi e Montelupone.